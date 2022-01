IndyCar : Simon Pagenaud, roi de Daytona

Pour sa première course avec Meyer Shank Racing, Simon Pagenaud a remporté ce dimanche 30 janvier 2022 avec ses co-équipiers Helio Castroneves, Tom Blomqvist et Oliver Jarvis la mythique course des 24 heures de Daytona.



Âgé de 37 ans, c’est sa première victoire à Daytona. "Ce fut une course incroyable de par la combativité et le niveau très élevé des concurrents ainsi que par le nombre de voitures, 61, qui génère un trafic assez difficile à gérer. Mais la course s'est très bien déroulée au niveau de la stratégie qui était excellente".

Simon Pagenaud, qui a notamment fait les relais de nuit en livrant de belles batailles avec ses adversaires, a donc retrouvé le goût de la victoire avant la saison 2022 d’IndyCar qui débutera le 27 février prochain à Saint Petersburg en Floride. "Les 24 heures de Daytona, c'est une des courses mythiques sur laquelle je voulais inscrire mon nom. Mon tableau de chasse continue de se remplir, donc cela me fait très plaisir".

L'Acura n°60 vainqueur des 24h de Daytona 2022 Crédit : Meyer Shank Racing

Simon Pagenaud débutera en 2022 sa 11ème saison en IndyCar au sein de la jeune et ambitieuse équipe Meyer Shank Racing après sept années passées avec le team Penske qui lui avait notamment permis en 2019 de gagner les 500 miles d’Indianapolis et de devenir le premier Français à remporter cette course mythique 100 ans après René Thomas vainqueur en 1919.