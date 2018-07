publié le 29/05/2016 à 18:00

Le champion d'Italie Vincenzo Nibali, équipier d'Astana, a remporté dimanche à Turin la 99e édition du Giro, son deuxième succès dans le grand tour de son pays. La 21e et dernière étape est revenue à l'Allemand Nikias Arndt (Giant) après le déclassement pour sprint irrégulier de l'Italien Giacomo Nizzolo.

Au classement final officieux, le cycliste de 31 ans a devancé le Colombien Esteban Chaves (26 ans) et l'Espagnol Alejandro Valverde (36 ans), présents pour la première fois de leur carrière sur le podium du Giro. Nibali fait définitivement partie des grands de ce monde alors que le Sicilien a gagné son quatrième grand tour. Il est l'un des six coureurs de l'Histoire, (avec Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault et Alberto Contador) à avoir gagné les trois grands tours nationaux que représentent la Vuelta, le Tour de France et donc le Giro.

Cette fois, Nibali a retourné, avec l'aide d'une équipe Astana efficace (Kangert et surtout Scarponi) une situation très compromise à trois jours de l'arrivée alors qu'il était pointé à plus de quatre minutes et demie du Néerlandais Steven Kruijswijk, le vainqueur du week-end précédent dans les Dolomites. Mais la chute de Kuijswijk, vendredi, dans un virage du col d'Agnel a changé la donne relaçant intégralement un Giro dominé par le Néerlandais. En difficulté dans les cols, Vincenzo Nibali a retrouvé un second souffle pour gagner l'étape à Risoul avant de porter un dernier coup de pédale fatal pour ses adversaires lors de l'avant-dernière étape samedi 28 mai.