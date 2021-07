Tous les samedis dans le journal de 8h, Florian Gazan se lance dans un pari foot avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 3 juillet, il l'annonce : c'est l'Angleterre qui va remporter l'Euro le dimanche 11 juillet, et décrocher ainsi son premier trophée dans la compétition.



Le chroniqueur de 53 ans avait pourtant assuré en début de tournoi que ce sont les Bleus qui allaient gagner le championnat d'Europe... "mais je n’ai pas précisé lequel. Donc mon pari reste valable, c’est juste que pour savoir si j’avais raison, faudra attendre le prochain championnat d’Europe qui se déroulera en Allemagne en 2024".

"Pour les Anglais, les étoiles semblent s’aligner, détaille ensuite Florian Gazan : la dernière fois qu’ils avaient battu les Allemands dans un tournoi, c’était en 1966, l’année de leur Coupe du monde. Cette année-là, ils n’avaient encaissé aucun but dans leur quatre premiers matchs. C’est également le cas pour l’instant à l’Euro dont les Anglais sont la meilleure défense".

"Enfin, nos voisins grands-bretons joueront leur demi-finale et la finale à domicile, à Wembley, où ils sont invaincus lors de leurs 15 derniers matchs. A 'bloody fucking advantage', comme ils diraient. Voilà pourquoi je mets a 'little' pièce sur eux et 'believe' vraiment que le 11 juillet le 'captain british' Harry Kane soulèvera le trophée du vainqueur de l’Euro".