publié le 07/07/2018 à 11:00

Première participation au Tour de France et première victoire d'entrée pour Fernando Gaviria. Le Colombien de 23 ans s'est imposé au sprint à Fontenay-le-Comte, en Vendée, au terme des 201 km de la première étape de cette édition 2018. Le Slovaque Peter Sagan prend la 2e place, l'Allemand Marcel Kittel la 3e, le Français Christophe Laporte la 5e. Arnaud Démare, pris dans une chute massive dans le final, n'a pas pu participer à ce premier sprint massif.



Jamais un Colombien ne s'était imposé au sprint sur la Grand Boucle. Gaviria endosse en prime le maillot jaune, 15 ans après son compatriote Victor Hugo Pena, porteur de la tunique de leader durant trois jours. Le coureur de la Quick-Step vient de la piste. Il a terminé 4e de l'omnium à Rio en 2015, un an après un titre de champion du monde de cette spécialité.

Froome a chuté

Trois Français se sont échappés dès le km 0 au départ de Noirmoutier-en-l'Île, Yoann Offredo (Wanty), Jérôme Cousin (Direct Énergie) et Kevin Ledanois (Fortuneo). Leur avance a rapidement atteint les 4 minutes, avant que le peloton ne prenne les chose en main. Ledanois a passé la seule difficulté du jour en tête et endosse le premier maillot à pois. Pour Offredo et Cousin, repris à une dizaine de km de la ligne, l'effort a été vain.

Le final a été marqué par deux chutes au sein du peloton. Impliqué dans la deuxième à près de 6 km de l'arrivée, le Britannique Chris Froome cède sur la ligne 51 secondes aux autres favoris, à commencer par le Français Romain Bardet. Le Colombien Nairo Quintana, lui, a crevé et concède 1 minute 15. Dimanche 8 juillet, la 2e étape relie, toujours en Vendée, Mouilleron-Saint-Germain à La Roche-sur-Yon (182,5 km).

Le film de l'étape :

15h34 - Victoire du Colombien Fernando Gaviria au sprint. Le coureur de la Quick-Step va endosser le premier maillot jaune. Chris Froome a perdu plus de 50 secondes sur Bardet, notamment, après sa chute dans le final.

¿ Here is today Top 10 of the stage! ¿

¿ Voici le Top 10 de l'étape du jour ! ¿#TDF2018 pic.twitter.com/pS2pz7miYj — Le Tour de France (@LeTour) 7 juillet 2018

... and the GC after stage 1! ¿

... et le classement général après l'étape 1 ! ¿#TDF2018 pic.twitter.com/YHq0zKJDXD — Le Tour de France (@LeTour) 7 juillet 2018

15h33 - Flamme rouge pour une trentaine de coureurs.



15h31 - Moins de 3 km pour les hommes de tête, qui devraient se disputer la victoire d'étape au sprint.



15h30 - Le groupe Froome est pointé à 20 secondes du 1er peloton, tandis que Quintana a crevé.



15h29 - La tête de course à 5 km de la ligne.



15h28 - Radio Tour annonce une chute de Chris Froome, qui est reparti.



15h25 - Nouvelle chute dans le peloton à 8,5 km de la ligne.



15h23 - Jonction à l'avant, il n 'y a plus d'échappés.



15h22 - Chute à l'arrière du peloton. Arnaud Démare est impliqué.

¿ - 10 km

Big crash in the peloton ! ¿@ArnaudDemare is caught in it !

Grosse chute dans le peloton ! Arnaud Démare est pris dedans et est lâché par le peloton ! ¿#TDF2018 pic.twitter.com/wbCWTHsnJV — Le Tour de France (@LeTour) 7 juillet 2018

15h21 - Plus que 10 secondes d'avance pour le duo de tête à 12 km de l'arrivée.



15h19 - Cousin remporte le "sprint bonus" devant Offredo et empoche 3 secondes de bonification.



15h17 - Le Belge Oliver Naesen (AG2R) est parti en contre dans le peloton.



15h14 - 28 secondes d'avance pour Offredo et Cousin à 17 km de l'arrivée, les deux Français jettent toutes leurs forces dans la bataille.



15h08 - Ledanois repris par le peloton.



15h06 - Offredo tente de semer ses deux compagnons d'échappée, seul Cousin suit, Ledanois se satisfait du maillot à pois. 22,5 km à parcourir, 25 secondes d'avance pour le duo de devant sur le peloton.



15h04 - Plus que 45 secondes d'avance pour le trio de tête à 25,7 km de l'arrivée.



15h00 - Kevin Ledanois franchit la côte de Vix en tête, il endossera le premier maillot de meilleur grimpeur de ce Tour.

Kevin Ledanois passe en tête de la côte de Vix et sera ce soir maillot à pois #TDF2018 pic.twitter.com/6udB84uj6P — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 7 juillet 2018

14h49 - L'écart continue de fondre : 1'11" à 37,6 km de la ligne d'arrivée.



14h38 - Plus que 45 km avant l'arrivée et l'attribution du premier maillot jaune. Offredo, Cousin et Ledanois ne possèdent que 1 minutes et 40 secondes de marge.



14h22 - Objectif des trois hommes de tête : passer au sommet de la côte de Vix (4e catégorie, 0,7 km de montée à 4,2%) en tête et endosser le maillot à pois. Il reste 29 km avant d'y arriver. L'écart est de 1'41" avec le peloton.



14h06 - L'avance des trois Français descend sous les 2 minutes à 74 km de Fontenay-le-Compte.

¿ - 74 km

The peloton is killing any suspense : the gap is now down to less than 2' ¿¿

Le peloton ne laisse pas vraiment de suspense : l'écart est passé sous les 2' ¿¿

Live ¿ https://t.co/OK5buI9uXQ#TDF2018 pic.twitter.com/nFcbPchjZM — Le Tour de France (@LeTour) 7 juillet 2018

14h02 - Le sprint intermédiaire pour Jérôme Cousin devant Kevin Ledanois et Yoann Offredo. À 2 minutes 10, le Colombien Fernando Gaviria règle celui du peloton devant l'Allemand André Greipel et Arnaud Démare.



13h54 - Les trois hommes de tête s'approchent du sprint intermédiaire de aLa Tranche-sur-Mer.



13h32 - Le peloton ne laisse pas filer les trois fuyards français : 2 minutes et 30 secondes d'avance pour Offredo, Ledanois et Cousin à 95 km de l'arrivée



13h00 - Ecart stabilisé autour des 2'20" à 120 km de la ligne.



12h47 - A 128 km de Fontenay-le-Compte, les trois hommes de tête ne comptent que 2 minutes et 26 secondes d'avance sur un peloton organisé. La température est de 23 degrés sur la route du Tour.



12h23 - L'écart est redescendu à 3 minutes 10.



11h58 - A 163 km de l'arrivée, Offredo, Ledanois et Cousin possède 3'56" de marge sur le peloton, qui contrôle à distance.



11h43 - Alors que les coureurs ont quitté Noirmoutier et roulent désormais sur le continent, l'écart se stabilise autour de 3 minutes 45 secondes en faveur des trois Français échappés après un peu moins de 30 km de course.



11h28 - L'écart monte à 3 minutes 10 après 12 km.



11h24 - Jérôme Cousin appartient à la formation Direct Energie, Yoann Offredo à la Wanty et Kevin Ledanois à Fortuneo.



11h19 - L'échappée semble la bonne, les trois hommes de tête comptent 1 minute 35 d'avance sur le peloton.



11h15 - Trois coureurs tentent de s'échapper dès le km 0, les Français Offredo, Ledanis et Cousin.



11h13 - Le départ réel vient d'être donné.



11h00 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.