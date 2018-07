publié le 29/05/2017 à 10:48

Lucas Pouille, Benjamin Bonzi, Richard Gasquet et Pierre-Hugues Herbert. Avant les débuts de Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils ou encore Jérémy Chardy mardi 30 mai, voici pour l'heure les quatre Français qualifiés pour le 2e tour de ce Roland-Garros 2017. Au lendemain des succès des deux premiers sur Julien Benneteau et le Russe Daniil Medvedev, Gasquet s'est montré convaincant, notamment en revers, son arme spéciale, face au jeune Belge Arthur De Greef (6-2, 3-6, 6-1, 6-3). Dans la foulée, Herbert a signé sa première victoire en simple à Paris en dominant l'Américain Jared Donaldson (6-4, 7-6, 6-4).



Tout au long de cette journée, les déceptions s'étaient auparavant succédées. Si les éliminations de Benoît Paire face à Rafael Nadal (6-1, 6-4, 6-1) et de Paul-Henri Mathieu pour ce qui restera probablement son dernier Roland-Garros, face au Belge David Goffin (6-2, 6-2, 6-2), sont on ne peut plus logiques, celle de Gilles Simon contre le Géorgien Nikoloz Basilashvili (1-6, 6-2, 6-4, 6-1) surprend. C'est une première depuis 2008 pour le Niçois. Nicolas Mahut, Mathias Bourgue et Maxime Hamou s'arrêtent également précocement.

Chez les femmes, la journée a enfin viré au bleu en début de soirée avec les victoires coup sur coup de Kristina Mladenovic et Pauline Parmentier. Si cette dernière s'est baladé face à la Russe Irina Khromacheva (6-3, 6-0), "Kiki" a dû puiser dans ses ressources et surmonter une douleur au dos pour écarter l'Américaine Jennifer Brady (3-6, 6-3, 9-7). C'est terminé, en revanche, pour Tessah Andrianjafitrimo, Alizé Lim et Myrtille Georges.

Du côté des favoris, outre Rafael Nadal, Novak Djokovic a rassuré pour son entrée en lice. Opposé à un client sur terre, l'Espagnol Marcel Granollers, le Serbe s'en est sorti en trois manches (6-3, 6-4, 6-2) sous les yeux de son nouvel entraîneur, Andre Agassi. Andy Murray, Stan Wawrinka ou Jo-Wilfried Tsonga entreront en scène mardi 30 mai pour la fin de ce 1er tour.

Les résultats de la journée :

Simple messieurs (1er tour) :

Milos Raonic (CAN/N.5) bat Steve Darcis (BEL) 6-3, 6-4, 6-2

Aljaz Bedene (GBR) bat Ryan Harrison (USA) 6-4, 6-0, 3-6, 6-1

Roberto Bautista (ESP/N.17) bat John Millman (AUS) 6-2, 6-2, 0-6, 6-1

Nikoloz Basilashvili (GEO) bat Gilles Simon (FRA/N.31) 1-6, 6-2, 6-4, 6-1

Viktor Troicki (SRB) bat Evgeny Donskoy (RUS) 7-6 (7/4), 6-4, 6-0

Sergiy Stakhovsky (UKR) bat Yen-Hsun Lu (TPE) 6-3, 6-4, 7-6 (7/4)

Jiri Vesely (CZE) bat Jack Sock (USA/N.14) 7-5, 7-5, 6-3

Steve Johnson (USA/N.25) bat Yuichi Sugita (JPN) 6-3, 6-3, 6-7 (4/7), 6-7 (3/7), 6-3

Diego Schwartzman (ARG) bat Andrey Rublev (RUS) 0-6, 6-4, 6-2, 6-7 (3/7), 9-7

Novak Djokovic (SRB/N.2) bat Marcel Granollers (ESP) 6-3, 6-4, 6-2

David Goffin (BEL/N.10) bat Paul-Henri Mathieu (FRA) 6-2, 6-2, 6-2

Rafael Nadal (ESP/N.4) bat Benoît Paire (FRA) 6-1, 6-4, 6-1

Simone Bolelli (ITA) bat Nicolas Mahut (FRA) 6-4, 6-2, 6-2

Stefano Napolitano (ITA) bat Mischa Zverev (GER/N.32) 4-6, 7-5, 6-2, 6-2

Borna Coric (CRO) bat Mathias Bourgue (FRA) 7-6 (7/5), 6-3, 6-2

João Sousa (POR) bat Janko Tipsarevic (SRB) 4-6, 7-6 (7/3), 6-2, 6-2

Marin Cilic (CRO/N.7) bat Ernests Gulbis (LAT) 6-3, 6-3, 6-3

Konstantin Kravchuk (RUS) bat Federico Delbonis (ARG) 6-3, 6-4, 7-6 (8/6)

Pablo Cuevas (URU/N.22) bat Maxime Hamou (FRA) 6-3, 6-2, 6-4

Feliciano Lopez (ESP) bat Bjorn Fratangelo (USA) 6-4, 7-6 (7/4), 6-3

Nicolas Kicker (ARG) bat Damir Dzumhur (BIH) 6-3, 2-6, 6-3, 6-4

Richard Gasquet (FRA/N.24) bat Arthur De Greef (BEL) 6-2, 3-6, 6-1, 6-3



Simple dames (1er tour) :

Garbiñe Muguruza (ESP/N.4) bat Francesca Schiavone (ITA) 6-2, 6-4

Anett Kontaveit (EST) bat Monica Niculescu (ROM) 7-5, 6-1

Yulia Putintseva (KAZ/N.27) bat Myrtille Georges (FRA) 6-3, 6-0

Richel Hogenkamp (NED) bat Jelena Jankovic (SRB) 6-2, 7-5

Ons Jabeur (TUN) bat Ana Bogdan (ROM) 6-3, 6-4

Caroline Wozniacki (DEN/N.11) bat Jaimee Fourlis (AUS) 6-4, 3-6, 6-2

Shuai Zhang (CHN/N.32) bat Donna Vekic (CRO) 7-5, 6-4

Johanna Larsson (SWE) bat Natalia Vikhlyantseva (RUS) 6-4, 6-4

Kiki Bertens (NED/N.18) bat Ajla Tomljanovic (AUS) 4-6, 6-1, 6-1

Catherine Bellis (USA) bat Quirine Lemoine (NED) 6-3, 3-6, 6-1

Françoise Abanda (CAN) bat Tessah Andrianjafitrimo (FRA) 6-3, 6-4

Ana Konjuh (CRO/N.29) bat Danka Kovinic (MNE) 7-5, 7-6 (7/4)

Elise Mertens (BEL) bat Daria Gavrilova (AUS) 7-6 (7/4), 1-6, 6-4

Samantha Stosur (AUS/N.23) bat Kristina Kucova (SVK) 7-5, 6-1

Karolina Pliskova (CZE/N.2) bat Zheng Saisai (CHN) 7-5, 6-2

Sara Errani (ITA) bat Misaki Doi (JPN) 7-6 (9/7), 6-1

Magda Linette (POL) bat Alizé Lim (FRA) 6-0, 7-5

Kirsten Flipkens (BEL) bat Mandy Minella (LUX) 6-3, 6-3

Mariana Duque-Marino (COL) bat Irina-Camelia Begu (ROU) 7-6 (7/2), 6-4

Pauline Parmentier (FRA) bat Irina Khromacheva (RUS) 6-3, 6-0

Kristina Mladenovic (FRA/N.13) bat Jennifer Brady (USA) 3-6, 6-3, 9-7

Varvara Lepchenko (USA) bat Andrea Petkovic (GER) 6-4, 3-6, 6-3

Ekaterina Alexandrova (RUS) bat Katerina Siniaková (CZE) 6-4, 2-6, 6-2

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.16) bat Patricia Tig (ROM) 6-1, 1-0 (abandon)



Le film de la journée :

20h03 - Victoire de Richard Gasquet sur le Belge Arthur De Greef en quatre manches : 6-2, 3-6, 6-1, 6-3.



20h00 - Richard Gasquet au service pour le gain du match.



19h45 - Herbert s'arrache et remporte le 2e set au jeu décisif. Le Français mène 6-4, 7-6.



19h24 - Gasquet empoche le 3e set 6-1 et mène désormais 2 manches à 1.



19h19 - Gasquet se reprend dans la 3e manche et mène 4-1, double break en poche.



19h00 - Gasquet perd le 2e set 6-3 face au Belge De Greef.



18h57 - Pierre-Hugues Herbert mène 6-4 face à l'Américain Donaldson.



18h55 - Kristina Mladenovic se sort des griffes de l'Américaine Brady : 3-6, 6-3, 9-7 en 2h59.



18h51 - Victoire de Pauline Parmentier sur la Russe Khromacheva 6-3, 6-0.



18h45 - Mladenovic laisse passer une 2e occasion de conclure. 7-7.



18h40 - Nouveau break en faveur de Mladenovic. 7-6, service à suivre.



18h37 - Ce n'est pas fait pour Mladenovic : Brady lui prend son service et égalise à 6-6. Il faudra deux jeux d'écart.



18h36 - Pauline Parmentier mène 6-3, 3-0 face à la Russe Khromacheva.



18h31 - Mladenovic au service pour le gain du match à 6-5.



18h27 - "Kiki" Mladenovic égalise à 5 jeux partout dans la dernière manche.



18h25 - Gasquet empoche le 1er set 6-2 face à De Greef.



18h23 - Mladenoc au service pour rester dans la partie. 15-15.



18h13 - Mladenovic perd à son tour son jeu de service. 4-4.



18h08 - 4e jeu d'affilée pour Mladenovic, qui mène désormais 4-3 service à suivre dans le dernier set.



17h58 - Mladenovic efface son break de retard et revient à 2-3 service à suivre.



17h50 - Mladenovic est menée 3-0 par Brady dans la 3e et dernière manche.



17h42 - Richard Gasquet entre sur le court Lenglen pour son 1er tour face au Belge Arthur De Greef.



17h30 - Mladenovic revient à une manche partout malgré des soucis physiques.



16h42 - Kristina Mladenovic concède la 1re manche face à Jennifer Brady (6-3).



16h31 - Mathias Bourgue battu en trois manches par l'espoir croate Borna Coric (7-6, 6-3, 6-2).



15h57 - Après Simon, Mathieu et Paire, Nicolas Mahut disparaît à son tour d'entrée. L'Angevin s'incline en trois manches face à l'Italien Simone Bolleli (6-4, 6-2, 6-2).



15h50 - C'est terminé pour Benoît Paire face à Rafael Nadal : 6-1, 6-4, 6-1 en 1h52.



15h44 - Paul-Henri Mathieu s'incline 6-2, 6-2, 6-2 face au Belge David Goffin. Le Français de 35 ans, issu des qualifications, ne rejouera plus à Roland-Garros.



15h31 - Qualification de Novak Djokovic pour le 2e tour. Le Serbe s'en sort en trois manches face à l'Espagnol Marcel Granollers, 6-3, 6-4, 6-2 en 2h27.



15h28 - Nicolas Mahut mené 2 sets 0 par l'Italien Simone Bolelli, 6-4, 6-2.



15h25 - Nadal entame la 3e manche comme il a conclu la 2e : break d'entrée, 1-0 service à suivre.



15h16 - Malgré sa belle résistance, Paire est désormais mené 2 sets à rien, 6-1, 6-4.



15h09 - Nadal hausse son niveau de jeu et remporte le service de Paire blanc. 5-4 pour l'espagnol, qui va servir pour mener 2 sets 0.



15h05 - Balle de 5-3 pour Paire dans le 2e set face à Nadal mais la volée revers de l'Espagnol est dedans. 40-40.



15h02 - Mené 6-2, 4-1 par Goffin, Mathieu fait une nouvelle fois appelle au kiné. Le Français semble touché à une hanche mais se relève.



15h00 - Les orages et la pluie se rapprochent de Paris...



14h50 - Nadal réagit immédiatement et revient à 2 jeux à 3, service à suivre.



14h46 - Petite sensation sur le Lenglen : Paire mène 3-1 face à Nadal dans le 2e set et le Français est au service.



14h42 - Granollers écarte 8 balles de 2 sets 0 face à Djokovic mais la 9e est la bonne pour le Serbe, qui mène 6-3, 6-4.



14h33 - Breaké d'entrée par Nadal dans la 2e manche, Paire est revenu à 1-1.



14h24 - 6-1 pour Nadal face à Paire.



14h21 - Paul-Henri Mathieu perd le 1er set face au Belge David Goffin, 6-2.



14h18 - Nadal se détache face à Paire : 4-1.



14h07 - Benoît Paire gagne sa première mise en jeu face à Rafael Nadal. 1-1.



13h52 - Novak Djokovic a remporté le 1er set 6-3 face à l'Espagnol Marcel Granollers.



13h44 - C'est terminé pour Gilles Simon, battu en 4 manches par le Géorgien Nikoloz Basilashvili, 71e mondial (1-6, 6-2, 6-4, 6-1).



13h18 - Gilles Simon est désormais mené 2 sets à 1.



12h56 - Victoire en trois sets de Milos Raonic sur Steve Darcis (6-3, 6-4, 6-2).



12h45 - Gilles Simon efface son break de retard dans la 3e manche face à Basilashvili : 3-3.



12h30 - 2e résultat de la journée : la Néerlandaise Richel Hogenkamp s'offre la Serbe Jelena Jankovic (6-2, 7-5).



12h27 - Myrtille Georges s'incline 6-3, 6-0 face à la Kazakhe Yulia Putinseva.



12h17 - C'est fait, un set partout entre Simon et Basilashvili.



12h13 - Gilles Simon est mal embarqué dans le 2e set : 5-2 en faveur de Basilashvili, service à suivre pour le Géorgien.



12h02 - La Française Myrtille Georges a concédé le 1er set 6-3 face à la Kazakhe Yulia Putinseva.



11h46 - Pas de soucis pour le moment pour le Canadien Milos Raonic, 6e mondial, face au Belge Steve Darcis : 6-3.



11h37 - Gilles Simon remporte le 1er set 6-1 en 24 minutes.



11h32 - Simon se détache un peu plus : 4-1 service à suivre.



11h25 - Break Simon, 2-1 service à suivre.



11h21 - Simon sauve trois balles de break et égalise à 1-1 face au 71e mondial (le Français est 32e).



11h15 - C'est parti entre Gilles Simon et Nikoloz Basilashvili. Le Français est au service pour recoller à un jeu partout.



11h07 - 15 rencontres sont sur le point de débuter.



10h59 - Novak Djokovic effectue également ses débuts ce lundi, en 2e match sur le central face à l'Espagnol Marcel Granollers. Attention au piège pour le numéro 2 mondial.



10h55 - Gilles Simon est programmé en 1er match sur le court n°1 à 11h. Sur le central, la journée débute avec un match du simple dames, Garbine Muguruza-Francesca Schiavone. Caroline Wozniacki démarre sur le Lenglen contre Jaimee Fourlis.



10h48 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 2e journée des Internationaux de France 2017.