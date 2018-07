Elitloppet 2018 : Bold Eagle, si tout va bien

publié le 26/05/2018 à 16:51

Seulement 4ème l'an passé (mais dans un temps record derrière un extraordinaire Timoko), Bold Eagle revient donc dans la peau du grand favori cette année avec l’expérience de ce qu’il ne faut plus faire. En effet, il avait été trop facile lors de sa première batterie et avait accusé le coup ensuite dans la finale.



Cette fois, il nous le dit dans une interview en vidéo, Sébastien Guarato va demander à Franck Nivard d’assurer dans la première course, où il sera d’ailleurs encore ferré, puis d’envoyer dans la finale, où les deux compères espèrent un petit numéro à la corde pour essayer, sans doute, de le faire de bout en bout.

Cette Elitloppet est en effet l’objectif du crack qui remporterait ainsi son 18ème groupe 1 et les deux plus belles épreuves de trot en Europe. L’adversité est, me semble-t-il, moindre cette année que l’an passé. Seuls Propulsion et RingoStarr Treb peuvent l’empêcher de réussir, et peut-être aussi la malchance car rares sont les trotteurs français vainqueurs de l’Elitloppet.

Espérons donc que les problèmes d’avion (voir nos coulisses) ne seront pas un mauvais présage et que Bold va continuer de nous enthousiasmer. Cela sera vers 17h38, après les deux épreuves éliminatoires prévues vers 15h22 pour Bold et 15h49 pour Amiral Sacha et Propulsion notamment. On peut bien entendu parier sur ces courses suédoises, en réunion 7 à partir de 13h20.