publié le 27/05/2017 à 12:30

"Aucune joueuse ne se détache du lot". Ces mots, prononcés par le directeur de Roland-Garros Guy Forget, annoncent un tournoi féminin imprévisible. "C'est plus ouvert" que chez les hommes poursuit l'ancien capitaine de l'Équipe de France de Coupe Davis qui estime que "la terre battue crée moins d'écart de niveau". Néanmoins, il pense que la roumaine Simona Halep "a peut-être plus de chances" de l'emporter Porte d'Auteuil. Il est vrai qu'en l'absence de Serena Williams, enceinte, et de Maria Sharapova, qui n'a pas été invitée par les organisateurs, difficile de voir qui pourrait tirer son épingle du jeu. Lorsque la question a été posée à Simona Halep justement, celle-ci a répondu qu'il y avait "à peu près 15 joueuses" qui pouvaient prétendre au titre, et succéder à l'Espagnole Garbiñe Muguruza.

Garbiñe Muguruza veut confirmer

L'an dernier, l'Espagnole de 23 ans avait créé la sensation, en battant Serena Williams en deux sets en finale du tournoi de Roland-Garros. Mais depuis, les résultats se font attendre. En 2017, la 7e joueuse mondiale n'est pas allée au-delà des quarts de finale à l'Open d'Australie. Cependant, elle a repris des couleurs avec la saison de terre battue, qu'elle affectionne particulièrement. Récemment, Garbiñe Muguruza s'est hissée jusqu'en demi-finale du tournoi de Rome, où elle a échoué face à l'Ukrainienne Elina Svitolina.

Angelique Kerber, la numéro 1 mondiale

C'est en 2016 que la carrière de l'Allemande a décollé. En remportant trois titres dont deux en Grand-Chelem, (Open d'Australie et US Open, ndlr), Angelique Kerber s'est fait une place de choix au sein du tennis féminin mondial. Mais 2017 a sonné comme un coup d'arrêt. Éliminations prématurées à Madrid et Rome, une seule finale à Monterrey, la joueuse de 29 ans arrive néanmoins avec une sérieuse place de numéro 1 mondiale. Un classement qui lui permet d'affronter une joueuse qui n'est pas tête de série au premier tour, en la personne d'Ekaterina Makarova, 40e à la WTA.

Venus Williams, sans sa soeur

C'est une certitude, il n'y aura pas de matchs opposant les soeurs Williams, comme cela a pu être le cas au dernier Open d'Australie, ou à l'US Open en 2015. Et pour cause, Serena Williams, enceinte, a déclaré forfait. Venus sera donc la seule représentante du clan Williams, et compte bien poursuivre sur la lancée de son bon début de saison. À 36 ans, et après une demi-finale perdue face à sa soeur à l'Open d'Australie, elle a enchaîné sur une demi-finale à Miami et un quart de finale à Indian Wells. Tête de série numéro 10 à Roland-Garros, elle devrait facilement atteindre le troisième tour, où une possible confrontation avec Jelena Jankovic l'attend.

Simona Halep veut retrouver sa place de prétendante au titre

Tout semblait sourire à la Roumaine en ce début de saison. Deuxième titre consécutif à Madrid, finale à Rome... Sauf que ce dernier match lui a coûté une cheville. La joueuse de 25 ans s'est en effet déchiré le ligament et restait incertaine pour Roland-Garros. Vendredi 26 mai, elle a donné des nouvelles rassurantes : "Ça va beaucoup mieux et je pense jouer, mais j'attends de passer de nouveaux ultra-sons samedi", a-t-elle déclarer. À moins de 48 heures du premier tour, Simona Halep a affiché sa volonté d'honorer son statut de tête de série numéro 3.

Svetlana Kuznetsova, un deuxième sacre après 2009 ?

Cela fait 17 ans que la Russe arpente le circuit professionnel, avec une régularité impressionnante. Actuellement 9e joueuse mondiale, Svetlana Kuznetsova est une vraie spécialiste de terre battue. Elle a d'ailleurs remporté les Internationaux de France en 2009, et s'est hissée jusqu'en finale en 2006. À 31 ans, elle reste une sérieuse prétendante au titre, avec un ratio de 20 victoires pour 9 défaites cette année, et une finale à Indian Wells.

Kristina Mladenovic, meilleure chance française

2017 serait-elle l'année de Kristina Mladenovic ? La Française de 24 ans pointe au 14ème rang mondial, son meilleur classement. Et elle a démarré sa saison sur les chapeaux de roues : premier titre à Saint-Pétersbourg, finale à Acapulco, Stuttgart et Madrid avec au passage des victoires sur plusieurs top 10, dont Simona Halep, Angelique Kerber et Svetlana Kuznetsova. À quelques heures du début du tournoi, celle qui est désormais considérée comme l'outsider numéro aborde Roland-Garros sereinement, comme elle le confie à L'Équipe : "J'ai passé une sacrée bonne préparation, comme après Miami. De samedi à mercredi, j'ai travaillé très dur. Depuis hier (jeudi), je redescends tranquillement en termes de rythme. J'ai essayé de mettre les chances de mon côté."