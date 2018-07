Bimedia : le défi de tous les dangers pour Yvan Bourgnon

publié le 29/06/2017 à 18:06

Le départ est imminent. Dans les premiers jours de juillet, et alors qu’il va bientôt fêter ses 46 ans, Yvan Bourgnon va s’élancer de Nome, en Alaska, pour un incroyable défi à bord de "Ma Louloutte", son catamaran de sport de 6,30 mètres, non habitable, sans moteur, sans assistance. Destination : Ingsugtusok, au Groenland. Et c’est évidemment en solitaire, sur près de 8.000 kilomètres en se dirigeant à l’aide du soleil et des étoiles et en avançant à la seule force du vent que le navigateur franco-suisse va tenter cette aventure, qui n’est pas seulement un exploit sportif hors normes car il en profitera également pour sensibiliser le public sur la pollution et les effets du réchauffement climatique dans ces contrées polaires.



"J’espère partir avant le 10 juillet pour 45 à 60 jours de mer, explique-t-il. Cela dépendra bien sûr de la glaciation, du vent, des pépins techniques... Il faut partir à cette période pour éviter le retour, dès le mois de septembre, de la nuit, du froid et des tempêtes". Sur les 4.300 miles nautiques de son périple, qui se fera à plus de 600 kilomètres au nord du cercle polaire arctique, Yvan Bourgnon sera confronté au froid, aux icebergs et à des températures proches de 0 degré. Des toiles abritant les bancs couchettes et une combinaison étanche sur mesure amélioreront confort et sécurité. "Je m’attends à souffrir du froid, non pas quand je serai en action mais quand il faudra que je me repose. Il y aura de l’humidité permanente".

Gladiateur des mers

Yvan Bourgnon Crédit : Denis Tisserand

Autres dangers à affronter, le chavirage dans une eau glacée, les icebergs, mais aussi la faune arctique, "avec surtout les ours polaire qui nagent à plus de 11 km/h. Voilà pourquoi je devrais être vigilant 24 heures sur 24". Yvan Bourgnon, qui a déjà effectué bouclé en juin 2015 un tour du monde de 20 mois à bord de "Ma Louloutte", va embarquer 35 kilos de nourriture. "Mais je sais que ça ne suffira pas. Aussi, je me suis équipé pour pêcher. J’espère que ça va me sourire, que ça va mordre. Je suis par contre moins inquiet pour boire car je récupérerai l’eau de pluie sur la voile. Et puis il y aura de la glace partout autour de moi..."

Celui qui se définit comme un gladiateur des mers, aventurier, ne sera équipé que d’un téléphone satellite et d’une balise de détresse, "pour affronter ces zones hostiles, et pour revenir aux fondamentaux du voyage en naviguant de façon dépouillée, au plus près des éléments et vivre une aventure extrême où se déplacer, manger ou dormir sont de véritables défis lancés à la nature". Mais ce défi sportif hors normes, qui est une première mondiale, a aussi pour objectif de sensibiliser le public sur les effets du réchauffement climatique, "et ainsi témoigner de la présence de multiples déchets océaniques, phénomène devenu planétaire".

Le tracé du parcours d'Yvan Bourgnon Crédit : DR