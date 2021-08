WRTL Country - Nashville Summertime du 20 août 2021

Lecture - 55m48s

Programmation de WRTL-Country - Nashville Summertime du Vendredi 20 août 2021 :



Boot scootin' Boogie - BROOKS & DUNN

(Get your kicks on) Route 66 (Live - ASLEEP AT THE WHEEL

(Ghost) riders in the sky - Johnny CASH

Down to the river to pray - Alisson KRAUSS

Highwayman - The HIGHWAYMEN

The city of New Orleans - Arlo GUTHRIE

Seven bridge road (Live) - Alan JACKSON

Sweet dreams (Live) - Emmylou HARRIS & The NASH RAMBLERS

She's got you - PATSY CLINE

Honky tonk badonkadonk - TRACE ADKINS

Honey bee - Blake SHELTON

Bye bye - Jo Dee MESSINA

No one else on earth - WYNONNA

Walk of life - SHOOTER JENNINGS

Country boy - HEADS HANDS AND FEET



Ecoutez WRTL Country avec Georges Lang du 20 août 2021