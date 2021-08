WRTL Country du 06 août 2021

Lecture - 57m10s

Nashville Summertime Minuit-01h

Quand il est minuit à Paris, il est 17h à Music City USA. Les highways de la ville sont saturés et les américains écoutent dans leur voiture la musique diffusée par les stations country. Et c'est comme cela dans tout le Midwest. Nashville Summertime (version estivale de WRTL-Country) vous propose des artistes habitués des charts et programmés régulièrement sur RTL le vendredi soir : Florida Georgia Line, Alan Jackson, Vince Gill, Carrie Underwood, Miranda Lambert, Toby Keith et une petite séquence pour les truck drivers.





