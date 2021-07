WRTL Country du 09 juillet 2021

Lecture - 56m22s

Tout l'été, WRTL-Country se transforme en ''Nashville Summertime''. Sous le show soleil de Nashville, réécoutons les grands classics de la New Country et de la Country traditionnelle. Pour le 1er épisode de cette émission estivale : The Desert Rose Ban, Frankie Ballard, Eddie Rabbitt, Mary Chapin Carpenter, Kenny Chesney, Alan Jackson & Jimmy Buffett, Faith Hill, Tim McGraw, Dan Seals, le trio Parton / Ronstadt / Harris, Delta Rae, Dolly Parton, Lady A, Patsy Cline. Le son de Music City USA sous la chaleur du Tennessee dans Nashville Sumertime tout l'été.

Ecoutez WRTL Country avec Georges Lang du 09 juillet 2021