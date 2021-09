Normandie : un couple de retraités ouvre un bistrot dans sa maison

Lecture - 3m27s

Gwënola et Jacky ont décidé de créer un espace destiné à créer du lien entre les générations. Ainsi, trois fois par semaine, ils ouvrent les portes de leur maison située à Flers, transformée en bistrot pour l'occasion. D'ailleurs, inutile de chercher une enseigne sur toutes les façades de cette petite commune, les clients y parviennent uniquement par le bouche à oreille.



Seuls indices extérieurs de cette activité, une plaque Licence IV et un petit panneau sur lequel il est écrit "le bistrot, la maison", placés dans la cour. "On ouvre à des personnes qui viennent consommer, mais aussi passer un peu de temps à jouer, faire de la musique", explique Jacky. De son côté, Gwënola précise que la maison est restée "telle quelle, avec notre décoration, le seul changement a été la mise aux normes pour l'accès aux personnes handicapées et la sécurité".



Très surpris, mais aussi très heureux du succès rencontré, le couple va continuer d'accueillir du monde les jeudis, vendredis et samedis.