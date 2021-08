Pas-de-Calais : un agriculteur offre ses légumes aux associations d'aide alimentaire

Antoine Helleboid est maraîcher dans le Pas-de-Calais. Alors que les légumes doivent respecter un certain calibre pour être mis en vente dans la grande distribution, l'agriculteur a décidé de ne plus jeter ses légumes qui ne peuvent pas être mis sur le marché. Il les offre désormais aux associations caritatives de sa région.



Avant d'être agriculteur, Antoine était professeur des écoles. Il y a 6 ans, il a hérité de la ferme de son père. C'est lors de sa première récolte qu'il a eu un déclic : "Lors de ma première récolte de courgettes, j'ai dû jeter deux tonnes de courgettes. J'ai dit 'c'est terminé, je ne jetterai plus'", affirme ce maraîcher de 40 ans. Depuis le début de l'été, l'agriculteur a déjà fait don de 3 tonnes de légumes aux Restos du Cœur.