Aisne : à la suite d'un coup de cœur, ils sont devenus éleveurs d'alpagas

Lecture - 4m17s

Brigitte était professeure de sport. Didier, issu du milieu agricole, travaillait en entreprise. Désormais, ils vivent entourés de leurs alpagas, des animaux originaires du plateau du Pérou. C'est totalement par hasard, qu'ils sont tombés sous le charme de ces cousins des lamas. En allant les voir, c'est le coup de cœur. 15 jours plus tard, Brigitte et Didier avaient un couple, mâle et femelle, d'alpagas chez eux. Ce couple attise donc la curiosité des habitants de ce village de l'Aisne, plus habitués à voir un troupeau de vache que d'alpagas.