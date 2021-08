Pyrénées : l'apiculture douce de Catherine Ballot-Flurin

Lecture - 3m41s

REPORTAGE - Catherine Ballot-Flurin est une amoureuse des abeilles. Dans les Hautes-Pyrénées, elle vit au milieu de ces insectes qu'elle étudie depuis des décennies. "C'est comme si les abeilles et moi, c'est un seul être", confie-t-elle. Son histoire d'amour avec ces insectes volant a démarré lorsqu'elle avait 10 ans. "Un jour un énorme essaim d'abeilles s'est posé sur cet arbre, je suis restée (...) et là je mets les mains dedans, j'ai pris une sorte de connexion aux abeilles à ce moment-là", raconte cette habitante de Cauterets.



Très vite, Catherine choisit donc de devenir apicultrice et entre dans une école spécialisée. "Et là, surprise incroyable. Ils ne parlaient que de gros camions, de tonnage de sucre, de produits de traitement, se souvient-elle. Alors, elle a créé l'apiculture douce et biologique. Elle emploie aujourd'hui 70 salariés.



Écoutez Vous êtes comme ça avec Denis Granjou du 25 août 2021.