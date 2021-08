Décrochage scolaire : l'ancien boxeur Christophe Tiozzo propose des stages

Lecture - 4m13s

REPORTAGE - L'ancien Boxeur Christophe Tiozzo propose des stages à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne (94) afin de lutter contre le décrochage scolaire. Dans le quartier sensible de Bois Matar, un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté, la délinquance est importante mais tout le monde respecte le champion. Une dizaine d'adolescents entre 13 et 18 ans y participent cet été. Au programme, deux heures de boxe par semaine toute l'année, accompagnées de l'aide au devoir. La ville est classée de zone à risques d'échec scolaire par l'académie mais l'ancien champion du monde n'est pas à son premier coup d'essai puisque pendant huit ans, il a accompagné une centaine de jeunes vers la réinsertion professionnelle. Ici, l'idée n'est pas de former les futurs rois du ring, mais de transmettre des valeurs.