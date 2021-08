Vous êtes comme ça : Minute-Papillon, la supérette originale du Morbihan

Lecture - 3m08s

Pour cet épisode de Vous Êtes Comme Ca du 23 août, Nicolas Bauby nous fait découvrir une supérette bio à Baud dans le Morbihan. Créé par deux copains qui se sont retrouvés par hasard, Valentin et Mathieu, qui viennent de l'hôtellerie et la restauration, ont eu l'idée de créer Minute Papillon, qui sert des produits exclusivement issus du circuit court et bio. Avec plus de 2.000 produits, allant jusqu'aux pâtes bretonnes et au café. Le traiteur transforme les produits locaux pour réaliser différentes recettes, le tout en restant au cœur de la région.