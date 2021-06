5. Emploi de demain : l'intérim saura-t-il tirer son épingle du jeu ?

À quoi ressemblera demain le monde du travail ? Sera-t-il plus digital, plus flexible, plus mobile, plus collaboratif, plus solidaire, ou encore plus écolo ? Alors que la crise du Covid-19 a profondément bouleversé nos habitudes, nos métiers, eux-aussi, ont dû s'adapter, voire se transformer. Au travers de discussions avec des experts et des acteurs du monde du travail, Un temps d'avance tente de décrypter, en quatre épisodes, les bouleversements en cours et à venir sur le front de l'emploi. Métiers d'avenir, chômage, recrutement, télétravail, rapport hiérarchique... Dans ce premier épisode de Un temps d'avance, Éric Heyer, économiste, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques), nous dresse les grandes tendances actuelles et à venir du marché du travail.