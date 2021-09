Montebourg candidat à la présidentielle... car il ne sait pas pour qui voter

Arnaud Montebourg va déclarer sa candidature à la présidentielle samedi, depuis sa ville natale de Clamecy, dans la Nièvre. Pourquoi l'ancien ministre du redressement productif se lance-t-il ? "Je suis comme des millions de Français, je ne sais par pour qui je pourrais voter !" confie-t-il. Les candidats ne manquent pourtant pas à gauche, mais il veut occuper un créneau spécifique : "candidat des sous-préfectures", comme Clamecy... Des territoires qu'il juge "écrasés économiquement et oubliés politiquement". L'ancien ministre du redressement productif va entrer en campagne sur les questions économiques et sociales, "priorité des français" selon lui mais ne veut esquiver aucun sujet. Il parlera aussi immigration, quitte à avoir un discours disruptif à gauche sur la question. Des sondages l'ont testé à 4-5%. Il dédramatise : "j'ai disparu des années en vendant du miel, des amandes et des glaces donc c'est pas si mal". Mais il a bien conscience que la route va être "longue et escarpée".