Présidentielle 2022 : la macronie s'attend à ce que ce soit musclé sur l'immigration et la sécurité

Lecture - 2m29s

La France est plongée dans la crise sanitaire, mais la campagne présidentielle ne va pas tourner qu'autour du coronavirus. La macronie s'attend à ce que ce soit musclé sur l'immigration et la sécurité. "On va perdre sur le régalien", lâche un dirigeant macroniste. Crainte partagée par ce ministre : "On gère bien sûr l'économie donc ils vont venir nous chercher sur la sécurité".



"Ils", c'est la droite et l'extrême droite. LR et RN considèrent que sécurité, terrorisme, et immigration sont les angles morts du chef de l'État. Macron sera à Marseille, où il parlera évidemment sécurité, dans une ville endeuillée par des règlements de compte. Le chef de l'État présentera les conclusions du Beauvau de la sécurité.



"On va poursuivre les hausses de budget et les réformes structurelles", confie-t-on au gouvernement. Mais un macroniste prévient : "On ne doit pas rentrer dans la course à l'échalotte des propositions car il y aura toujours mieux disant que nous".