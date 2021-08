Présidentielle 2022 : la bataille fait rage pour le poste de directeur de campagne d'Emmanuel Macron

Lecture - 3m20s

Emmanuel macron n'est pas encore candidat que la bataille pour la direction de campagne a commencé. et le bon élève du jour est Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes qui donne une interview au "Monde", où il ne parle pas beaucoup d'Europe.



C'est le bon élève car il assure la promotion du Président, trace des perspectives pour 2022, réfute toute droitisation. Certains Macronistes le soupçonnent donc de lorgner le poste de directeur de campagne. "Tout le monde essaye de se pousser du col, pour être dans les bonnes grâces du Président", s'amuse un conseiller ministériel.



Car il y en a d'autres qui aimeraient jouer les premiers rôles. Un autre ministre par exemple : Sébastien Lecornu. Rien n'est acté en terme d'organisation de campagne, mais "l'habitude darwinienne du Président ne va pas disparaitre", glisse un dirigeant de la majorité. Comprenez : le chef de l'État va regarder ce que chacun fait et les plus forts auront les postes clés.