Le premier Centre mondial de collecte de renseignements sur les pandémies et les épidémies inauguré à Berlin

Lecture - 3m49s

Le rôle de ce centre créé par l'OMS ? Détecter et suivre les maladies nouvelles comme anciennes afin d'empêcher les pandémies. Comment ? Par le partage d'informations. À terme, il devrait y avoir un centre par continent. Quand un centre détecte une nouvelle maladie, il donne l'alerte aux autres. Une chaîne toujours en veille, qui serait plus rapide pour surveiller les maladies en cours et alerter vite en cas de nouveaux virus en circulation. L'idée est de ne pas rester dans son coin en faisant comme si ça ne concernait que les autres, en attendant que la situation s'aggrave. Le directeur de l'OMS l'a dit hier, si le monde avait déjà un tel réseau de centres d'alerte, le coronavirus n'aurait certainement pas fait autant de dégât.