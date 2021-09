Coronavirus en Belgique : Bruxelles à la traîne concernant la vaccination

Si l'ensemble du plat pays devrait voir ses restrictions s'assouplir, ce n'est pas le cas dans la capitale, Bruxelles. Seulement 62% des adultes y ont reçu leurs deux doses de vaccin, contre 90% pour les Flamands. Chez les Wallons, près de 80% de la population adulte est entièrement vaccinée. Dès aujourd'hui, en Wallonie et en Flandre, plus de restrictions dans les restaurants, les soirées dansantes font leur retour dans les mariages, les salles de sport peuvent fonctionner normalement. Le but ? Donner un signal fort aux Bruxelles s'ils veulent eux aussi retrouver leur vie d'avant.