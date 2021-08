Incendies en Grèce : Athènes nomme une "cheffe officier chaleur"

Lecture - 4m21s

Les pompiers grecs sont débordés. Chaque jour ils doivent affronter une centaine de départs de feu. La canicule et les vents violents attisent flammes. Les incendies en Grèce ont ravagé cet été environ 116.000 hectares de forêt. C'est une catastrophe écologique qui touche toute la Méditerranée. La Grèce a donc décidé de prendre les devants et surtout la ville d'Athènes, considérée comme la ville la plus chaude d'Europe continentale. Pour cette raison, le pays a pris une décision inédite en Europe : la mairie de la capitale a nommé une "cheffe officier chaleur". Ses missions sont multiples : elle doit non seulement coordonner les infrastructures comme par exemple l'alimentation en eau et en électricité les jours de canicules, prévenir en plantant massivement des arbres et mettre des points d'eau dans tous les quartiers, et communiquer sur la canicule et ses dangers, non seulement en Grèce mais aussi avec les grandes villes européennes.