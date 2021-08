Italie : le débat autour de la naturalisation divise le pays

Lecture - 4m19s

La question de la naturalisation en Italie divise depuis presque 30 ans. La loi qui fixe les critères pour obtenir la nationalité en Italie remonte en effet à 1992. Ce qui prime dans le pays c'est le droit du sang. C'est-à-dire que vous avez la nationalité si au moins l'un des deux parents est Italien. En revanche, si vous êtes nés et avez grandi en Italie de parents étrangers, il vous faut attendre vos 18 ans pour pouvoir bénéficier d'un passeport italien. Et cela arrive encore après un long parcours administratif. Et face à ce droit du sang, les promoteurs du droit du sol voudraient changer la loi. Pour l'instant le droit du sol existe quand on parle de sport, c'est une sorte de citoyenneté sportive. C'est un droit sportif qui est reconnu par une loi qui remonte à 2016.