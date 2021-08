Afghanistan : le directeur de la CIA a négocié sur place avec le chef des talibans

Le directeur de la CIA William Burns a eu un entretien très confidentiel ce lundi 23 août avec le chef des talibans Abdul Ghani Baradar en Afghanistan. Ce choix de Joe Biden de dépêcher à Kaboul le patron de la CIA, illustre la complexité de la crise et de la logistique pour évacuer tous les ressortissants américains. On ne connaît pas le lieu mais l'organisation a dû être pointilleuse : lieu ultra secret, agents et drone pour assurer sa sécurité... Rien n'a été laissé au hasard. Cela aurait été une catastrophe si William Burns avait été enlevé par les talibans. Ce n'est pas la première fois que le patron de la CIA réalise ce genre d'opération. Ancien secrétaire d'État adjoint, il a également été ambassadeur des États-Unis en Russie et a servi 6 présidents.