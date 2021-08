DÉCOUVERTE - Une lettre d'Amérique - Quand la bande dessinée croque New York et l'Amérique

Cette semaine, une lettre toute en bulles. En compagnie de super-héros ou de héros ordinaires, Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis, nous parle de sa passion pour la bande dessinée, et de ce que cette forme d'expression artistique nous raconte de l'Amérique.



Des comics où, sous le nom de Gotham City (Batman), ou de Metropolis (Superman), il est difficile de ne pas reconnaître New York et ses quartiers : Queen's (Spiderman), Hell's Kitchen (Daredevil).



Chaque semaine, le mardi, Lionel Gendron nous adresse une lettre d'Amérique. Un podcast sous forme de courrier audio, posté depuis Manhattan, à New York. Une carte-postale sonore pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique à la fois si familière et parfois totalement déconcertante.