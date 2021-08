New York : accusé d'agressions sexuelles, Andrew Cuomo quitte son poste de gouverneur

Lecture - 3m34s

Il s'est longtemps accroché à son poste, mais la pression était devenue trop forte. Le gouverneur de l'État de New York Andrew Cuomo a quitté son poste cette nuit, aux États-Unis. Même Joe Biden lui avait implicitement demandé de démissionner, chose qu'il a faite à 23h59. À 00h01, sa successeur Kathy Hochul a prêté serment.



Gouverneur de l'État de New York depuis dix ans, c'est son comportement avec les femmes, et notamment avec ses employées, qui est reproché à Andrew Cuomo. En effet, ce dernier était depuis plusieurs mois visé par des plaintes d'agressions sexuelles. Une enquête de la justice lui attribue des baisers et des étreintes non désirés ainsi que des commentaires non appropriés. Au total, onze femmes ont fait état de comportements déplacés



