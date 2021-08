DÉCOUVERTE - Une lettre d'Amérique - Quelle vie pour les anciens présidents américains après la Maison-Blanche ?

C'est un club très fermé qui ne compte que cinq membres. Depuis le 20 janvier, Donald Trump a complété le cercle des ex-présidents américains : Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama. Que deviennent-ils après leur passage par la Maison-Blanche ?



En laissant planer le doute sur une nouvelle candidature en 2024, le milliardaire républicain fait déjà figure d'exception. Car les anciens présidents se retirent traditionnellement de la vie politique, faisant fructifier leur expérience à la tête du pays en donnant des conférences et en écrivant leurs mémoires.



