DÉCOUVERTE - Une lettre d'Amérique - 73. Ces cérémonies d'investiture qui ont marqué l'histoire des États-Unis

Lecture - 20m20s

Une cérémonie d'investiture sous haute tension. Joe Biden deviendra le 46e président des États-Unis, le mercredi 20 janvier, à Washington, aux côtés de Kamala Harris, vice-présidente.



La cérémonie se déroulera au Capitole, là-même où les assaillants pro-Trump ont mené leur assaut le 6 janvier dernier. L'investiture de Joe Biden sera essentiellement suivie à la télévision et à la radio à cause de l'épidémie de coronavirus et du contexte sécuritaire.



Chaque semaine, le mardi, Lionel Gendron nous adresse une lettre d'Amérique. Un podcast sous forme de courrier audio, posté depuis Manhattan, à New York. Une carte-postale sonore pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique à la fois si familière et parfois totalement déconcertante.