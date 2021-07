DÉCOUVERTE - Une lettre d'Amérique - Comment l'Apollo Theater est devenu le temple de la musique noire

"Live at the Apollo". En plus d'un siècle d'existence, les lumières de la façade de l'Apollo Theater de New York auront éclairé les noms les plus prestigieux : Ella Fitzgerald, Stevie Wonder, Diana Ross, Michael Jackson ou encore B.B. King, James Brown et Lauryn Hill...



Dans ce nouvel épisode d'une "Lettre d'Amérique" aux sonorités soul, funk et rhythm&blues, Lionel Gendron nous retrace l'histoire de cette salle mythique, devenue dans les années 1960, l'épicentre de la culture noire américaine. Un endroit qui est devenu au fil des années bien plus qu'une simple salle de spectacle, un véritable lieu de pèlerinage.



Chaque semaine, le mardi, Lionel Gendron nous adresse une lettre d'Amérique. Un podcast sous forme de courrier audio, posté depuis Manhattan, à New York. Une carte-postale sonore pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique à la fois si familière et parfois totalement déconcertante.