DÉCOUVERTE - Une lettre d'Amérique - Comment "The West Wing" permet de mieux comprendre la politique américaine

Lecture - 15m32s

Plus de quatorze ans après son ultime épisode, "The West Wing" ("À la Maison-Blanche" en version française) n'a rien perdu de sa pertinence. Cette série créée par Aaron Sorkin (le scénariste de "The Social Network") raconte le quotidien de "aile ouest" du bâtiment où se trouve le cœur du réacteur du pouvoir aux États-Unis.



En sept saisons, diffusées entre 1999 et 2006, tout y est abordé : le fonctionnement du Bureau ovale, l'importance du secrétaire général, la communication de crise, la séparation des pouvoirs, le poids de la Cour suprême, mais aussi les tensions avec les partenaires ou les ennemis internationaux.



