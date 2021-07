Jeux Olympiques 2021 : la fête n'est pas au rendez-vous à Tokyo

A deux jours de la cérémonie d'ouverture, qui se déroulera ce vendredi 23 juillet à 13h, heure française, l'incertitude règne à Tokyo. Depuis quelques temps, la pandémie repart de plus belle dans la capitale nippone et dans tout le pays. La situation est telle que le directeur général des Jeux de Tokyo n'a pas exclu une annulation de dernière minute si nécessaire.



Quotidiennement, le Japon recense 2.400 cas, dont 800 rien qu'à Tokyo, et 67 dans les délégations olympiques. Les contraintes sanitaires dans le village sont difficiles, comme témoignent nos envoyés spéciaux à Tokyo, Isabelle Langé et Nicolas Burnens, qui décrivent "une vie quasiment carcérale", ou les déplacements ne se font que pour aller acheter le minimum nécessaire, ou par navettes spéciales entre les sites olympiques, seul moyen de découvrir la ville. "C'est comme si les jeux olympiques n'existaient pas" avec "des bars qui ferment à 20h et la vente d'alcool interdite" poursuit-il, pas vraiment une ambiance de fête.