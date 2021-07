Vacances : la Côte d'Azur, un endroit prisé par les touristes pour se ressourcer

Cet été, la Côté d'Azur séduit d'ores et déjà de nombreux touristes venus chercher du repos et un temps idéal après plus d'un an et demi marqué par la crise sanitaire de la Covid-19.