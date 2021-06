Gilbert Montagné chante "The Fool" en live !

Lecture - 36m27s

En 1971 sortait le titre "The Fool". Cinquante ans plus tard, Gilbert Montagné sort une version revisitée intitulée "The Fool in Love" !



"Tout à gagner", le jeu de culture et de rire animé par Bruno Guillon et Bérénice Bourgueil. Trois auditeurs s'affrontent lors d'épreuves qualificatives sous forme de quiz. Le meilleur d'entre eux remporte un magnifique cadeau et peut tenter d'augmenter ses gains en seconde partie d'émission. En obtenant 10 bonnes réponses à un quiz très particulier, basé sur une année bien précise de 1980 à nos jours. Un invité exceptionnel, en direct pendant l'émission, pourra lui venir en aide, et être son joker à tout moment ! Pour jouer avec Bérénice Bourgueil et Bruno Guillon : - Envoyez "JEU" par SMS au 74900 (75 cts par SMS - 4 SMS maximum) - Depuis la Belgique : Envoyez "JEU" par SMS au 6679.



Retrouvez "Tout à gagner" du lundi au vendredi de 11h30 à 12h30 sur RTL, avec Bérénice Bourgueil et Bruno Guillon.