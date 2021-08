Paris et l'Île-de-France : le champignon de Paris et le Brie de Meaux comme spécialités

Lecture - 1h07

Durant chaque émission, RTL vous régale vous présente les spécialités culinaires de la région visitée. Pour finir ce tour de France culinaire, le Brie de Meaux est à l'honneur. Avant d'être dégusté, cet incontournable des plateaux de fromage, est affiné à sec pendant un mois dans une cave humide.



L'autre spécialité parisienne, c'est le champignon de Paris. Simple et rapide à faire pousser, c'est le champignon qu'on cultive le plus. Autrefois cultivé dans les catacombes, il est désormais cultivé aux alentours de Saumur et à l'étranger.



L'ambassadeur de RTL vous régale du jour est Dominique Anract, président de la confédération nationale de la Boulangerie Pâtisserie Française.



Retrouvez également dans l'émission les petits challenges de Louise Petitrenaud ainsi que l'incontournable Défi frigo.



Ecoutez RTL vous régale avec Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petitdemange et Louise Petitrenaud du 20 août 2021.