La Côte Catalane : le vinaigre de Banyuls et les anchois de Collioure au menu

Durant chaque émission, RTL vous régale vous présente les spécialités culinaires de la région visitée. Aujourd'hui, les anchois de Collioure sont à l'honneur. Ils sont préparés à la main et placés dans des barils de saumure pendant une centaine de jours. Avec leur goût délicat et leur chair fine, on peut les déguster avec du sel ou de l'huile d'olive, par exemple.



L'autre spécialité de la côte catalane, c'est le vinaigre de Banyuls, obtenu à partir d'un vin doux et naturel. C'est un vinaigre artisanal, conservé pendant plusieurs mois dans des fûts en chêne.



L'ambassadeur de RTL vous régale du jour est Jean Plouzennec, chef et président fondateur de l'association Les Toques Blanches.



Ecoutez RTL vous régale avec Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petitdemange et Louise Petitrenaud du 19 août 2021.