La Savoie : la croziflette et le gâteau de Savoie au programme

Lecture - 1h10

Durant chaque émission, RTL vous régale vous présente les spécialités culinaires de la région visitée. Le dessert savoyard incontournable c'est évidemment le plus léger des gâteaux : le gâteau de Savoie. Inventé en 1358, à Chambéry, il consiste tout simplement à battre des jaunes et du sucre et d'y ajouter de la farine et des blancs d'œufs montés en neige.



Côté salé, la Savoie a le monopole du crozet. Ces petites pâtes carrées se dégustent en gratin avec de la crème et du fromage : une véritable spécialité qu'on appelle la croziflette !



L'ambassadeur de RTL vous régale du jour est Isabelle Morini Bosc. Retrouvez également dans l'émission les petits challenges de Louise Petitrenaud ainsi que l'incontournable Défi frigo.



Ecoutez RTL vous régale avec Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petitdemange et Louise Petitrenaud du 18 août 2021.