Vendée : la mogette et la brioche vendéenne au menu

Lecture - 1h10

Durant chaque émission, RTL vous régale vous présente les spécialités culinaires de la région visitée. En Vendée, la mogette est reine. IGP depuis 2010, la mogette désigne le haricot blanc sec ou demi-sec. On en trouve principalement en Vendée et en Deux-Sèvres. À l'origine, ce haricot plat a été introduit en Europe au début du 16ème siècle par des navigateurs espagnols, en le rapportant au pape Clément 7.



On retrouve également la brioche vendéenne, véritable spécialité culinaire. Elle est classée IGP depuis 2011 sous l'appellation "gâche vendéenne". Elle est tressée a la main. Sa particularité est que la mie soit serrée de couleur jaune.



