Troyes et la Champagne : la prunelle et la Chaource comme spécialités

Lecture - 1h13

Durant chaque émission, RTL vous régale vous présente les spécialités culinaires de la région visitée. Si vous êtes de passage près de Troyes, profitez-en pour goûter à une liqueur typique : la prunelle. Cet alcool est distillé à partir de noyaux de prunelle, dans une distillerie près de la cathédrale de Troyes, depuis 1840 !



Et si vous êtes à la recherche d'un produit unique, découvrez le Chaource. En effet, il ne reste plus qu'un seul producteur artisanal de ce fromage à pâte molle et à la croute fleurie ! Avec son goût de noisette, et sa pointe d'acidité, ce fromage a su conquérir le cœur des Troyens.



L'ambassadeur de RTL vous régale du jour est Raphaël Mezrahi, humoriste, acteur et ex-sociétaire des Grosses Têtes. Retrouvez également dans l'émission les petits challenges de Louise Petitrenaud ainsi que l'incontournable Défi frigo.



Ecoutez RTL vous régale avec Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petitdemange et Louise Petitrenaud du 12 août 2021.