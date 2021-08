Le Périgord Noir : la fraise et les cèpes au menu

Lecture - 1h18

Durant chaque émission, RTL vous régale vous présente les spécialités culinaires de la région visitée. L'évidence du Périgord Noir, ce sont les cèpes. Ce champignon au pied charnu et à l'épais chapeau se trouve surtout dans les forêts de chênes et de châtaigniers. C'est un champignon très recherché.



L'autre produit incontournable de ce terroir n'est autre que la fraise. Dans cette région sont cultivées diverses variétés : gariguette, darselect ou encore mara des bois. Le climat du Périgord en fait l'endroit idéal pour faire pousser ces délicieux fruits rouges.



L'ambassadeur de RTL vous régale du jour est André Barbé, directeur général de la grotte de Lascaux. Retrouvez également dans l'émission les petits challenges de Louise Petitrenaud ainsi que l'incontournable Défi frigo.



Ecoutez RTL vous régale avec Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petitdemange et Louise Petitrenaud du 10 août 2021.