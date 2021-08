La Pointe du Cotentin : les huîtres de Saint Vaast et les moules de Barfleur au menu

Lecture - 1h13

Durant chaque émission, RTL vous régale vous présente les spécialités culinaires de la région visitée. Aujourd'hui on s'intéresse aux huîtres de Saint Vaast. Ces huîtres sont réputées pour leur chair iodée au petit goût de noisette.



L'autre évidence de cette région, c'est la moule de Barfleur. Et c'est une moule d'exception car c'est une moule sauvage ! À l'origine, les moules de Barfleur se récoltaient à pied lors des marées de vives eaux, mais elles sont aujourd'hui pêchées au large, à la drague. Les gisements de l'Est Cotentin sont actuellement fermés à la pêche, mais on peut espérer que cette moule reviennent bientôt dans nos assiettes.



L'ambassadeur de RTL vous régale du jour est Didier Decoin, écrivain et président de l'Académie Goncourt. Retrouvez également dans l'émission les petits challenges de Louise Petitrenaud ainsi que l'incontournable Défi frigo.



Ecoutez RTL vous régale avec Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petitdemange et Louise Petitrenaud du 3 août 2021.