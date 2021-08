La côte Charentaise : la moule de bouchot et l'huître

Durant chaque émission, RTL vous régale vous présente les spécialités culinaires de la région visitée. La première évidence de ce lundi 2 août, ce sont les moules de bouchot. Ces moules, élevées sur de gros pieux de bois appelés « bouchot », se dégustent accompagnées de frites ou de crème.



Et l'autre évidence de la région n'est autre que l'huître. Ce fruit de mer se consomme depuis l'Antiquité, mais en France c'est Napoléon III qui a contribué à protéger et développer la culture des huîtres tel qu'on la connait.



L'ambassadeur de RTL vous régale du jour est Fort Boyard, un fort construit au XVIIe siècle à la demande de Louis XIV et devenu célèbre grâce à l'émission télévisée. Retrouvez également dans l'émission les petits challenges de Louise Petitrenaud ainsi que l'incontournable Défi frigo.



Ecoutez RTL vous régale avec Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petitdemange et Louise Petitrenaud du 2 aout 2021.