Le pays d'Iroise : l'artichaut Camus et le Kouign Amann comme spécialités

Lecture - 1h09

Durant chaque émission, RTL vous régale vous présente les spécialités culinaires de la région visitée. Et parmi les évidences du pays d'Iroise, on trouve l'artichaut Camus. Légume phare de la Bretagne, on en mange le capitule vert et tendre, cueilli encore jeune, avant l'apparition des fleurs.



Et si vous passez par le pays d'Iroise, le Kouign Amann fait également partie des incontournables. Composé de pâte à pain feuilletée et de couches beurrées et sucrées, ce gâteau allie le craquant, le fondant et un goût de caramel prononcé.



L'ambassadeur de RTL vous régale du jour est Corinne le Ru, qui coordonne les visites de phares. Retrouvez également dans l'émission les petits challenges de Louise Petitrenaud ainsi que l'incontournable Défi frigo.



Ecoutez RTL vous régale avec Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petitdemange et Louise Petitrenaud du 28 juillet 2021.