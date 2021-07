La Côte d'Opale : la frite et la ratte du Touquet au programme

Durant chaque émission, RTL vous régale vous présente les spécialités culinaires de la région visitée. Et sur la côte d'Opale, la frite fait partie des institutions. La frite a été inventée dans les années 1780 à Paris, mais en 1842 un immigré bavarois, qui avait appris à fabriquer des frites à Montmartre, s'installe en Belgique et ouvre la première baraque à frites du pays !



L'autre spécialité culinaire de la côte d'Opale c'est la ratte du Touquet. Cette petite pomme de terre au goût de châtaigne, est très facile à cuisiner. Mais pour en garder toutes les saveurs et les nutriments, mieux vaut la cuire à la vapeur et garder la peau.



L'ambassadeur de RTL vous régale du jour est Guy Delmotte, qui tient le restaurant "Flavio". Retrouvez également dans l'émission les petits challenges de Louise Petitrenaud ainsi que l'incontournable Défi frigo.



Ecoutez RTL vous régale avec Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petitdemange et Louise Petitrenaud du 27 juillet 2021.