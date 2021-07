Haute Corse : le figatellu et le fiadone au menu

Lecture - 1h05

Durant chaque émission, RTL vous régale vous présente les spécialités culinaires de la région visitée. Aujourd'hui on s'intéresse tout particulièrement au figatellu. Cette saucisse sèche se compose de viande et de foie de porc. Cru ou cuite, avec des lentilles ou du brocciu (un pain à base de farine de châtaigne), le figatellu se cuisine de toutes les façons !



L'autre évidence de cette émission, c'est le fiadone, le gâteau familial corse typique. Ce gâteau à base de broccio, un célèbre fromage corse se mangeait auparavant lors des grandes fêtes, mais on le trouve désormais toute l'année dans les pâtisseries !



L'ambassadeur de RTL vous régale du jour est Jean-Paul Padovani, guide sur le GR20. Retrouvez également dans l'émission les petits challenges de Louise Petitrenaud ainsi que l'incontournable Défi frigo.



Ecoutez RTL vous régale avec Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petitdemange et Louise Petitrenaud du 20 juillet 2021.