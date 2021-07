Brocéliande : le lait Ribot et le cidre au programme

Chaque jour pendant l'été, RTL vous régale vous fait découvrir les plus belles spécialités culinaires des régions françaises. Parmi les spécialités bretonnes, on trouve le lait Ribot, qui est le liquide blanchâtre obtenu quand on barate la crème. Aujourd'hui le lait Ribot est obtenu à partir de lait écrémé et de ferments. Il peut se boire ou s'utiliser dans les gâteaux, mais aussi les soupes ou les smoothies, pour les rendre plus moelleux ou plus onctueux.



L'autre évidence du jour, c'est le cidre breton. Cette boisson est obtenue à partir de jus de pomme fermenté. C'est en Bretagne qu'est produit 40% du cidre consommé en France.



Ecoutez RTL vous régale avec Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petitdemange et Louise Petitrenaud du 22 juillet 2021