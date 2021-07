L'Ardèche : la pomme de terre et le picodon à l'honneur

Lecture - 1h13

Durant chaque émission, RTL vous régale vous présente les spécialités culinaires de la région visitée. Au menu aujourd'hui : la pomme de terre. Ce tubercule a été cultivé pour la première fois en Europe à Saint-Alban d'Ay, en Ardèche, vers 1540. En bombine, en boulette ou en galette, la pomme de terre se décline sous toutes les formes en Ardèche.



Découvrez également le picodon, un fromage de chèvre typique. Ce fromage à base de lait cru pique légèrement, d'où son nom. Aujourd'hui encore, il se fabrique selon une méthode ancestrale et nécessite un peu plus d'un an d'affinage.



L'ambassadeur de RTL vous régale du jour est Vincent Piotti, responsable d'exploitation du train de l'Ardèche. Retrouvez également dans l'émission les petits challenges de Louise Petitrenaud ainsi que l'incontournable Défi frigo.



Ecoutez RTL vous régale avec Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petitdemange et Louise Petitrenaud du 20 juillet 2021.