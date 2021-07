La Côte landaise : la volaille fermière des Landes et le boeuf de Chalosse

Lecture - 1h10

Durant chaque émission, RTL vous régale vous présente les spécialités culinaires de la région visitée. Aujourd'hui, on s'intéresse à la volaille fermière des Landes. Ces volailles sont élevées pendant 81 jours en plein air et en liberté, au milieu des pins. Par ailleurs, ces volailles ont été les premières à détenir le Label Rouge, en 1965.



L'autre évidence de la région, c'est le bœuf de Chalosse. Cette viande tendre et persillée tient sa qualité au savoir faire des éleveurs et à son alimentation entièrement végétale.



L'ambassadeur de RTL vous régale du jour est Michel Guérard, propriétaire de l'hôtel-restaurant triplement étoilé, Les Prés d'Eugénie, dans les Landes de Gascogne. Retrouvez également dans l'émission les petits challenges de Louise Petitrenaud ainsi que l'incontournable Défi frigo.



Ecoutez RTL vous régale avec Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petitdemange et Louise Petitrenaud du 20 juillet 2021.