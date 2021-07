Bourges : Chavignol et forestine au menu dans le Cher

Chaque jour pendant l'été, RTL vous régale vous fait découvrir les plus belles spécialités culinaires des régions françaises. En ce 19 juillet, direction Bourges et le Cher, où un bonbon, la Forestine, est roi. Créé à Bourges au XXè siècle par George Forest, confiseur, c'est le premier bonbon fourré du monde ! Les forestines sont des confiseries qui, sous une couche de sucre craquante, renferment un délicieux praliné d'amandes et de noisettes parfumé au chocolat.



On retrouve aussi le crottin de Chavignol. Ce mignon petit fromage de chèvre à la pâte molle doit son nom à la petite commune de Chavignol. Ce fromage a la forme d'un petit cylindre plat de quelques centimètres est produit par des chèvres de race alpine.



